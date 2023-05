Reggina, in arrivo altra penalizzazione: i possibile scenari per il Palermo e la zona playoff

Potrebbe scattare un’altra penalizzazione per la Reggina. Oggi è infatti il giorno in cui si discuterà il secondo processo al Tribunale Federale Nazionale (TFN). Lo scenario probabile per la squadra allenata da Inzaghi è un’ulteriore penalizzazione di punti in classifica. Il secondo deferimento, già arrivato, ha che fare con il mancato pagamento degli emolumenti ad alcuni tesserati delle mensilità gennaio e febbraio 2023, con scadenza il 16 marzo.

Ma non solo: anche con il mancato versamento di quelli di dicembre e gennaio. Ci sono inoltre i mancati pagamenti di sette stipendi e contributi e il mancato rispetto dei piani di rateizzazione. La pena, questa volta, potrebbe essere ben più pesante rispetto alla prima.

Si parla di 5 o 7 punti di penalizzazione da aggiungersi ai tre già presenti e per i quali la Reggina ha già presentato ricorso. I granata fanno affidamento sull’impossibilità di adempiere a tali pagamenti per la mancata autorizzazione del Tribunale di Reggio Calabria.

Con 5 o 7 punti in meno la Reggina sarebbe momentaneamente fuori dalla lotta per i playoff e dirottata al 14esimo posto in classifica dietro la Ternana e a soli tre punti in più dal Cittadella in zona playout. Il nuovo obiettivo in poche parole sarebbe mantenere la categoria, a tre partite dalla fine della stagione. Il Palermo salirebbe al decimo posto, mentre l’Ascoli entrerebbe in zona playoff e il Venezia (lanciatissmo nelle ultime giornate) si piazzerebbe nono. Al momento sono solo ipotesi. Oggi la decisione.

