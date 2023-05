Palermo, i tifosi credono ancora ai play-off: già venduti 5 mila biglietti per la gara con la Spal

Sono al momento 16 mila i sostenitori del Palermo che assisteranno al match contro la Spal di sabato alle ore 16.15. Una risposta importante del pubblico palermitano che crede fortemente nei play-off nonostante i numeri impietosi degli ultimi due mesi e mezzo.

Ma per il club rosanero, che ha costruito la propria stagione nel proprio stadio (conquistando ben 28 dei 45 punti totali) il supporto dei tifosi sarà fondamentale sia nella gara contro il club di Ferrara, sia all’ultima giornata contro il Brescia, il 19 maggio. I biglietti acquistati per la partita di sabato sono oltre 5000, con ancora due giorni a disposizione per comprare il proprio tagliando. Obiettivo 20 mila, per restare in linea con le ultime giornate di campionato. Contro il Benevento il Barbera fece registrare addirittura il numero spettatori più alto della 34esima giornata del campionato di serie B (erano 21.835).

I rosanero sono a un solo punto dalla zona playoff. A quota 46 ci sono Pisa e Reggina rispettivamente ottava e settima in classifica, a 45 ci sono Palermo, Ascoli e Venezia, mentre più indietro Modena (44), Como (43) e Ternana (43). Tutto ancora è possibile. E il pubblico ci crede.

