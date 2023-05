La Reggina penalizzata di 4 punti, per il Palermo i play-off sono meno lontani

Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi.

La società, già sanzionata dal Tfn con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.

La Reggina scende così a 42 punti, agevolando tutte le altre squadre in lotta per i play-off, compreso il Palermo, che adesso si ritrova al nono posto con 45 punti, uno in meno delle due squadre al settimo posto, Pisa e Ascoli. Mancano tre giornate alla fine e i posti validi per gli spareggi promozione sono quelli che vanno dal terzo all'ottavo. Le prime due vanno direttamente in Serie A, il Frosinone ha già festeggiato la matematica promozione, il Genoa è fortemente candidato a ricoprire l'altra posizione valida per andare nel massimo campionato senza passare dal play-off.

