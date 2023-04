Serie B, altra penalizzazione in arrivo: ecco cosa rischia il Parma

Il Parma dovrebbe essere penalizzato di un punto in classifica. Una penalizzazione che comunque non getta nello sconforto la squadra allenata da Pecchia, in forma smagliante e reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. La prima, quella col Palermo, è stata quella che ha dato inizio alla serie positiva. Fu la rete di Coulibaly a decidere il match al Tardini nonostante fosse stato il Palermo a passare in vantaggio grazie al gol di Soleri. Davanti a circa 4000 sostenitori ospiti, furono però Buffon e compagni ad avere la meglio.

Dieci punti in quattro settimane che lanciano i ducali nei piani alti della classifica, nonostante il meno uno che arriverà ufficialmente nei prossimi giorni. Inizialmente i punti sarebbero dovuti essere due, ma solo se la questione fosse finita nella lente d’ingrandimento del tribunale.

Dopo l’ok della procura generale dello sport e la ratifica del presidente federale Gravina, l’accordo è stato chiuso con reciproca soddisfazione delle parti. Un caso simile a quello del Genoa, anch’esso penalizzato dopo il patteggiamento con la procura. Anche se in quel caso i punti di penalizzazione furono due. Il Parma con il -1 che gli sarà inflitto resterà al quinto posto a 50 punti a +4 da Reggina e Pisa che occupano l'ottavo posto, valido per la qualificazione ai playoff, e a +6 dal Palermo nono.

