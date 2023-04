Palermo-Benevento la partita con più tifosi allo stadio nella 34esima giornata

Nella 34.a giornata del campionato di serie B il Barbera è lo stadio che ha fatto registrare il maggior numero di presenze dei tifosi, in occasione della partita Palermo-Benevento. Dunque, la squadra di Corini non starà attraversando un gran momento di forma, ma i suoi tifosi non l'abbandonano.

In generale, questo di serie B, sarà anche, come detto da qualcuno, un campionato mediocre, livellato verso il basso, tanto equilibrato, però un dato rimane: sta riscuotendo grande interesse tra il pubblico. Una stagione dove il trend è sempre stato piuttosto elevato. Questo in virtù del fatto che il campionato cadetto non ha ancora assegnato nessun verdetto e, tranne Frosinone e Genoa, tutti gli obiettivi e le posizioni in classifica sono ancora in discussione, sia in testa che in coda. Semiaperta la sfida tra Bari e Südtirol per il terzo posto (pugliesi decisamente in vantaggio) così come apertissima quella per un posto nella griglia degli spareggi promozione. Ancora più complicata la situazione in coda dove nessuna squadra può dirsi fuori pericolo e nessuna sembra rassegnata: tutte hanno qualcosa per cui lottare.

Si spiega così la grande affluenza di pubblico che ha caratterizzato la 34° giornata del campionato dove, come detto, il Barbera è lo stadio che ha fatto registrare il maggior numero di presenze. Questo sicuramente in virtù del fatto che Palermo è la quinta città d'Italia e che Genoa e Bari (gli stadi con più affluenza stagionale) hanno giocato in trasferta. In attesa di conoscere il dato definitivo di Pisa e di Terni da informazioni raccolte in toscana gli spettatori presenti saranno circa 9.500 e al Liberati intorno a 5.500.

E allora è possibile stilare una graduatoria degli stadi con maggiore affluenza nel turno giocato ieri e che si concluderà con le gare della domenica (ore 16.15), Pisa-Bari e Ternana-Venezia. Palermo-Benevento: 21.531 presenti, più delle previsioni. Il popolo rosanero sperava in una vittoria che rilanciasse le ambizioni playoff della squadra. Alla fine tanta delusione e parecchi fischi.

Frosinone-Südtirol fa registrare 16.780 presenti allo Stirpe per una squadra che in caso di vittoria ( e mancato successo del Bari), poteva festeggiare la promozione. Appuntamento rinviato.

Modena-Spal davanti a 10.794. Dopo una stagione fra alti e bassi gli emiliani sono a ridosso della zona playoff ed il pubblico ha risposto presente. Forse, visto il big match, ci si poteva aspettare di più in Parma-Cagliari: 10.776 i presenti sugli spalti. Reggina-Brescia 9099 spettatori: dato in linea con le ultime gare, un po’ in calo rispetto alla prima parte del campionato. Pisa-Bari 9.500 (circa): grande attesa in Toscana e considerando anche un settore ospiti piuttosto nutrito, le presenze sfioreranno i 10mila spettatori. Le altre: Perugia-Cosenza: 6.386 Cittadella-Genoa: 5.962 Ternana-Venezia 5.500 (circa) Como-Ascoli: 5.045

