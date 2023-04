Di Mariano operato al ginocchio, stagione finita per il calciatore rosanero

Intervento chirurgico in artroscopia per l’attaccante del Palermo Francesco Di Mariano che a Barcellona è stato sottoposto a un’operazione per risolvere la lesione del corpo anteriore del menisco esterno del ginocchio destro.

L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito dal professor Ramon Cugat, consulente ortopedico del Manchester City con la presenza in sala operatoria del responsabile medico del Palermo Roberto Matracia.

Cugat aveva seguito e coordinato da marzo la terapia conservativa che stava osservando Di Mariano per scongiurare l’intervento chirurgico e risolvere l’infiammazione che lo tormentava. Con il passare del tempo si è reso necessario l’intervento chirurgico.

La stagione per il calciatore rosanero è finita. Di Mariano inizierà nei prossimi giorni il percorso fisioterapico. L’obiettivo del Palermo è avere a disposizione il giocatore sin dal ritiro precampionato.

