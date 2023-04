Il Benevento non recupera il capitano Letizia, contro il Palermo sarà ultima spiaggia

Brutte notizie in casa Benevento, prossimo avversario del Palermo: Agostinelli, infatti, molto probabilmente dovrà fare a meno del capitano Letizia. Una grave perdita che complica le cose per i sanniti che sabato pomeriggio alle 16.15 al Barbera scenderanno in campo con l'acqua alla gola. Il Benevento è il fanalino di coda del torneo e nelle prossime 5 gare dovrà provare a recuperare almeno 4 punti per poter ambire allo spareggio salvezza. Nelle ultime 5 partite ha ottenuto solo due pareggi, mentre fuori casa complessivamente hanno vinto 3 volte, pareggiato 7 e perso 6.

Una classifica disperata per la squadra del presidente Vigorito che quest’anno ha già cambiato ben 4 allenatori: da Caserta a Cannavaro e poi Stellone per finire con Agostinelli. La squadra sannita aveva iniziato il campionato con l’ex rosanero Caserta, esonerato a settembre; al suo posto poi Fabio Cannavaro, sollevato dall'incarico a febbraio. È stato poi il turno di Stellone, altro ex rosanero, che si è dimesso dopo la sconfitta casalinga contro la Spal. Panchina affidata adesso ad Agostinelli che al suo debutto di sabato scorso ha pareggiato in casa 1-1 contro la Reggina.

Per la trasferta siciliana molto probabilmente il tecnico dei campani dovrà rimpiazzare il capitano Letizia a causa di un problema al ginocchio che gli ha impedito di scendere in campo anche contro la squadra di Inzaghi. Letizia, difensore e capitano dei campani, soffre da tempo di un fastidio al ginocchio che lo continua a tormentare; a distanza di quattro mesi dallo stiramento del legamento collaterale, il giocatore ha ancora dolore. Quasi certa la sua assenza al Barbera. Chi invece potrebbe recuperare è Hamza El Kaouakibi, difensore italo-marocchino, che finora ha collezionato solamente 10 presenze in questo campionato.

Il Benevento arriva a Palermo con due ex rosanero tra le sue fila: il difensore centrale Kamil Glik, ed il palermitano La Gumina. Glik, nel match contro i rosanero dovrà stare attento ai cartellini gialli visto che è già diffidato.

