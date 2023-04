Palermo, la squadra torna in città: sull'aereo l'incontro coi tifosi

Dopo la sconfitta a Venezia, il Palermo è tornato ieri sera in città e da domani riprenderà gli allenamenti. Con un volo di linea la squadra ha fatto rientro a Palermo nello stesso volo in cui c'erano un centinaio di tifosi che hanno vissuto la sconfitta in maniera equilibrata, senza fare ricorso a proteste o espressioni di alcun genere. Tutto il gruppo ha fatto rientro tranquillamente in sede compreso il tecnico e il Dg Gardini, fatta eccezione per qualche giocatore che tornerà domani.

Oggi riposo assoluto per i rosanero che da domani si metteranno al lavoro per preparare la sfida di sabato prossimo, quando al Barbera arriverà un Benevento disperato che intravede la retrocessione diretta. Contro i sanniti Corini avrà probabilmente tutti gli effettivi a sua disposizione tranne ovviamente i lungodegenti Elia e Stulac a cui si è aggiunto Di Mariano che dovrà operarsi al ginocchio e la cui stagione appare ormai finita.

Il match, in programma alle 16.15, sarà il posticipo del sabato del 34esimo turno del campionato di serie B che ancora non ha emesso alcun verdetto. Un turno che potrebbe regalare la promozione anticipata del Frosinone se la squadra di Grosso dovesse vincere (in casa col Südtirol) ed il Bari perdere o pareggiare a Pisa.

Nella zona playoff, nonostante i rosanero abbiano conquistato un solo punto nelle ultime tre partite, il ritardo sull’ottavo posto rimane di tre punti. Ma la brusca frenata della squadra di Corini ha consentito di recuperare terreno ad altre tre formazioni. Modena e Ternana adesso affiancano i rosanero a 43 punti mentre l’Ascoli si è portato a una sola lunghezza dal Palermo. Giochi ancora aperti per gli spareggi promozione a cui i rosanero potranno aspirare solo se torneranno a vincere, a partire da sabato pomeriggio contro il Benevento.

© Riproduzione riservata