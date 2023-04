Venezia-Palermo, le probabili formazioni: Damiani scalpita per un posto a centrocampo

Tutti, o quasi tutti, abili e arruolabili per la sfida del Pier Luigi Penzo in programma domani pomeriggio alle 14:00 tra Venezia e Palermo. Corini, eccezion fatta chiaramente per Di Mariano, Elia e Stulac, avrà a disposizione l'organico al completo tenuto conto dei recuperi di Graves e Bettella che sono anche stati convocati per la trasferta veneta.

Le scelte del tecnico rosanero saranno solo di carattere tecnico e non si esclude che possa esserci qualche novità rispetto alla gara pareggiata col Cosenza. Se in difesa non si prevedono cambi con l'Impiego di Mateju, Nedelcearu e Marconi, qualcosa potrebbe cambiare a centrocampo dove Damiani scalpita per una maglia da titolare. Se a fargli posto sarà Gomes o Saric è difficile dirlo: la certezza resta l'impiego di Verre ed il più che probabile ritorno di Valente sulla corsia di destra. A sinistra lo stesso Corini in conferenza stampa non ha chiarito se sceglierà di confermare Aurelio o puntare su Sala, quest’ultimo ormai perfettamente recuperato. In avanti oltre la scontata presenza di Brunori l’impressione è che il tecnico rosanero si sia preso ancora qualche ora di tempo per decidere se affiancare Soleri o Tutino all'attaccante italo-brasiliano. Anche Vanoli avrà l'intero organico a disposizione tranne l'ex rosanero Jajalo, ormai fuori da lungo tempo per la rottura del legamento crociato. Il tecnico dei lagunari, che ha recuperato anche il difensore Hristov, ha qualche dubbio a centrocampo dove Andersen potrebbe prendere il posto di Milanese.

Queste le probabili formazioni:

Venezia (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Tessmann, Andersen, Ellertsson, Zampano; Johnsen, Pohjanpalo.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric, Damiani, Verre, Sala; Brunori, Soleri.

