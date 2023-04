Venezia bestia nera del Palermo, i rosanero non vincono in laguna da 20 anni

Laguna autentica bestia nera per il Palermo: i rosanero non vincono a Venezia da vent'anni, da quel lontano aprile del 2003. Venezia e Palermo hanno una lunga storia di incroci, dalla lega maggiore in giù, match che hanno preso il via nel lontano 1930. Da allora si sono giocate complessivamente 52 partite di cui sei in Serie A, una in Coppa Italia e 45 in serie B; da registrare anche una semifinale playoff nella stagione 2017/2018 con i rosanero che passarono il turno pareggiando a Venezia e vincendo al ritorno davanti un Barbera più che gremito.

Guardando i numeri nel loro complesso, nei 52 incontri precedenti il Palermo ha vinto 20 volte, pareggiato 16 match e persi altri 16. Ma ci sono delle differenze fra gare interne ed esterne, il fattore campo è stato spesso predominante. Nelle 27 gare disputate a Palermo i rosanero si sono imposti 14 volte, otto le sfide finite in parità e cinque le vittorie dei lagunari. Al contrario invece nei match disputati allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, la squadra di casa ha vinto 11 partite, 8 i pareggi e 6 le vittorie dei rosanero.

Ed a proposito delle vittorie del Palermo, l'ultima risale all'aprile del 2003 quando i rosanero si imposero in trasferta per due reti a zero. Poi, al Penzo, una lunga serie di pareggi, sempre per 1-1: nell'ottobre del 2003, nel giugno del 2018 e nel marzo del 2019. Pareggi interrotti da una sola vittoria dei padroni di casa nell'aprile del 2018.

Da notare che dal 2003 e fino alla stagione 2017-2018 le due squadre non si sono più incontrate perché impegnate in categorie diverse con i veneti che hanno conosciuto il fallimento prima del Palermo. Infatti, prima della gara di andata di quest'anno vinta dalla squadra di Vanoli per una rete a zero, l'ultima partita si giocò nella stagione 2018-2019, quella che poi si concluse con il fallimento della società rosanero. Particolare curioso: in quell'occasione al Barbera finì 1-1 con i gol di Segre, che indossava la maglia del Venezia, e il pareggio di Struna allo scadere.

© Riproduzione riservata