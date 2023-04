Venezia-Palermo, al via la vendita dei biglietti per la trasferta rosanero

Inizia la vendita dei biglietti per il match tra Venezia e Palermo di sabato 15 aprile alle ore 14. Appuntamento allo stadio “Pier Lugi Penzo”, dove i rosanero proveranno a riscattare il pareggio di lunedì contro il Cosenza. Il costo è di 20 euro senza distinzioni per fascia d’età. “Il ticket – si legge nell’informativa pubblicata dal club veneto - comprende anche il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala expo Mestre a Stadio Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico. Il settore – inoltre - non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie”.

La vendita per i residenti della provincia di Palermo sarà esclusiva del settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del club rosanero. I biglietti sono disponibili dalle 10 di questa mattina e fino alle 19 di venerdì 14 aprile sul sito https://www.vivaticket.com/it. Nella nota pubblicata dal Venezia, ci sono informazioni utili anche per quanto riguarda l’introduzione di striscioni e la realizzazione di eventuali di coreografie: “Per posizionare uno striscione o per realizzare una coreografia allo stadio – si legge sul sito del club - è necessario essere in possesso di un’opportuna autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. Tale autorizzazione deve essere richiesta secondo le modalità descritte dall’osservatorio sulle manifestazioni sportive ed in accordo con le questure. La richiesta per l’esposizione di striscioni in trasferta deve essere fatta pervenire alla società sportiva di appartenenza che provvederà a presentarla all’omologo della squadra ospitante. Gli striscioni saranno introdotti allo stadio attraverso l’ingresso riservato alla tifoseria ospite (ingresso 5 - curva ospiti) contestualmente all’entrata degli spettatori e previo controllo delle autorità di pubblica sicurezza preposte”.

Lo spicchio di tifosi dedicato ai sostenitori del Palermo può contenere fino a 1000 posti a sedere. Ancora presto per dire se si assisterà all’ennesimo esodo stagionale, ma finora il supporto non è mai mancato.

