Palermo al lavoro: in gruppo Graves e Bettella, ancora fuori Di Mariano

Il Palermo ha ripreso gli allenamenti in vista del match contro il Venezia, in programma sabato allo stadio Penzo alle ore 14. Graves e Bettella hanno lavorato parzialmente in gruppo e vanno verso il recupero. Probabile la loro convocazione per la gara contro i veneti. Ancora terapie invece per Di Mariano, che non sarà a disposizione contro gli arancioneroverdi e nemmeno il 22 aprile quando i rosanero ospiteranno il Benevento al Barbera.

Il numero 10 è ancora alle prese con una gonalgia al ginocchio che non gli permette di aiutare i suoi compagni. La data del rientro potrebbe essere (d’obbligo usare il condizionale) quella del primo maggio, quando Brunori e compagni voleranno a Como per la 35esima giornata del campionato di serie B. Settimana importante anche per i calciatori che hanno giocato lunedì contro il Cosenza ma che sono scesi in campo, a detta di Corini, non nelle migliori condizioni. Marconi e Nedelcearu su tutti, ma anche Verre.

A Boccadifalco sono ripresi gli allenamenti: i rosanero hanno svolto un'attivazione e mobilità, un lavoro aerobico, possesso palla ed una partita a tema.

