Palermo-Cosenza, al Barbera precedenti a favore dei rosanero: solo una vittoria per i calabresi

Palermo-Cosenza 27 volte. Sono tanti, infatti, i precedenti tra le due squadre che lunedì sera si affronteranno per la 32esima giornata del campionato di serie B. Complessivamente sono in vantaggio i calabresi con undici vittorie, ma solo una volta sono riusciti a conquistare l'intera posta in palio al Barbera. Sono otto invece i successi dei rosanero, altrettanti i pareggi.

All'andata vinsero i calabresi per 3-2 con Brunori che fallì il rigore del possibile pareggio allo scadere del match. Da allora è cambiato tutto, con il mercato di gennaio che ha modificato il volto delle due squadre, con il Palermo che ambisce ad un posto nelle prime 8 e il Cosenza che, dopo il crollo in ultima posizione, è riuscito a risalire la china.

Analizzando i precedenti, al Barbera l'ago della bilancia pende nettamente a favore del Palermo che, negli undici confronti hanno vinto sei volte, pareggiato quattro e perso solo in un'occasione. L’unica vittoria del Cosenza alla Favorita è lontana nel tempo e risale alla stagione 1996/1997, l’ultima partita disputata tra le due squadre del sud a Palermo risale invece alla stagione 2018/2019: in quell'occasione fu vittoria rosanero per 2-1 con gol di Salvi e Puscas.

Negativo il bilancio dei calabresi con l’arbitro Sacchi che li ha diretti cinque volte: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Quattro pareggi, invece, per il Palermo nelle altrettante partite con il direttore di gara della sezione di Macerata.

© Riproduzione riservata