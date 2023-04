Cosenza, dubbi a sinistra: Viali valuta il palermitano La Vardera

Wiliam Viali, allenatore del Cosenza, prossima avversaria del Palermo, ha diverse alternative per sostituire Tommaso D’Orazio. Il terzino sinistro è squalificato e non ci sarà infatti nella sfida al Renzo Barbera. Con molta probabilità a sinistra ci sarà invece Salvatore La Vardera, vecchia conoscenza in viale Del Fante. Il 21enne è nato a Palermo e ha vestito la maglia rosanero delle giovanili. Sarebbe una grande emozione per lui giocare di fronte a parenti e amici. L’allenatore dei calabresi sa bene però che il giovane terzino non viene impiegato dalla trasferta di Modena risalente a gennaio.

Un'altra possibilità è rappresentata da Michael Venturi, che è un destro naturale ma ha già ricoperto il ruolo di terzino sinistro contro il Genoa a Marassi. Se la scelta non dovesse ricadere su uno dei due, spazio a Martino. In attacco, al fianco di Nasti (scuola Milan) ci sarà certamente Delic, pronto a scendere per la seconda volta consecutiva in campo da titolare.

Ieri il Cosenza ha svolto una sola seduta d’allenamento rispetto alle due previste inizialmente. Lavoro in palestra, circuiti di velocità e una partita a numero ridotto per Rispoli e compagni. Previste altre due sedute domani pomeriggio e domenica, giorno di Pasqua, prima della partenza di lunedì con un volo charter. Alle 20.30, la sfida contro il Palermo. Entrambe le squadre sono a caccia della vittoria anche se per obiettivi diversi: i rosanero per guadagnarsi un posto ai playoff, i rossoblù per allontanare la zona retrocessione.

© Riproduzione riservata