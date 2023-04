Palermo, non passa l'infiammazione al ginocchio: Di Mariano salterà anche il Cosenza

Brutte notizie per Corini che non recupererà Di Mariano in vista del match contro il Cosenza di lunedì 10 aprile. L’attaccante del Palermo, che si era già sottoposto a controlli specialistici, sta proseguendo la terapia specifica e conservativa a causa di una gonalgia al ginocchio, infiammazione post traumatica.

Il numero 10 ha saltato le ultime due partite di campionato contro Modena e Parma. Nella prima sfida era in panchina ma non è entrato in campo, mentre al Tardini l’esterno offensivo non era stato nemmeno convocato.

Edoardo Lancini invece è rientrato in gruppo e sarà a disposizione per la gara con i calabresi. Ancora fuori Buttaro, che non ha recuperato dall’infortunio. Il resto della squadra sta bene: Corini dovrebbe avere al centro della difesa, già dal primo minuto, Marconi e Nedelcearu. A centrocampo, Valerio Verre è pronto a tornare titolare. Così come Matteo Brunori qualche metro più avanti. L’attaccante aveva saltato il match contro il Modena ed era rientrato dopo la sosta con il Parma, entrando dalla panchina al 65esimo al posto di Tutino. Intanto a Boccadifalco altra giornata di allenamento: i rosanero hanno svolto in palestra un lavoro di attivazione ed un circuit training.

