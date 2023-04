Verso Palermo-Cosenza: allenamento differenziato per Graves, ancora fermi Lancini e Buttaro

Ancora assenti i febbricitanti Lancini e Buttaro all’allenamento di oggi del Palermo al Tenente Onorato di Boccadifalco. Graves ha svolto invece una seduta a parte. Ieri gli esami strumentali hanno escluso lesione all’adduttore ma il centrale danese deve comunque restare sotto osservazione.

Riflettori accesi anche su Di Mariano. L'attaccante è ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta di Parma e sarà valutato giorno dopo giorno fino a domenica, quando è prevista la rifinitura prima dell’impegno col Cosenza, in programma nel giorno di pasquetta (ore 20.30).

Regolarmente in gruppo, già da ieri, Marconi, Sala, Bettella, Verre e Nedelcearu. Anche Brunori sta molto meglio e con i calabresi potrebbe partire titolare, magari facendo coppia con Soleri, che a Parma ha trovato il suo terzo gol in campionato (il secondo da titolare). In questo clima di alti e bassi Corini sta preparando la sfida contro il Cosenza, valida per la trentaduesima giornata del campionato di serie B. I rosanero hanno svolto attivazione e lavoro aerobico, possesso palla, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema. Ancora quattro giorni per colmare le ultime defezioni in rosa.

