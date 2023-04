Palermo-Cosenza, calabresi in ripresa: nel girone di ritorno numeri da playoff

Il Cosenza è, dopo il Genoa di Gilardino, la squadra più in forma del momento, almeno secondo i numeri: i calabresi sono infatti reduci da tre successi consecutivi che hanno permesso loro in poche settimane di tirarsi fuori dalle posizioni che implicano la retrocessione diretta.

Con un grande girone di ritorno la squadra di Viali, che per qualche settimana è stata anche ultima in classifica, occupa adesso il quintultimo posto a 35 punti, davanti al Perugia che però domani recupererà la sua partita con la Reggina, e ad una sola lunghezza di distanza da Venezia e Cittadella. L'obiettivo dei calabresi, dunque, è ora quello di tirarsi fuori anche dallo spareggio playout.

Dopo il successo nel turno scorso contro il Pisa è aumentato il vantaggio sulle ultime tre, Brescia, Benevento e Spal. Poco da dire, il Cosenza che scenderà al Barbera lunedì sera è una squadra con l'umore alto e la testa leggermente più libera rispetto a poco più di un mese fa. Sei punti di vantaggio su Spal e Benevento, 7 sul fanalino di coda Brescia.

Nel girone di ritorno il cammino dei ragazzi di Viali è persino da playoff, visto che i rossoblù hanno totalizzato con la vittoria sul Pisa di sabato scorso 18 punti. E questo in parte è dovuto anche al mercato di riparazione che ha cambiato volto alla squadra: sono stati inseriti Marras, D’Orazio e Micai, così come sono cresciuti sensibilmente alcuni giovani già presenti in organico come Brescianini, Nasti e Meron. Se in casa il Cosenza è ben sopra la sufficienza, però, fuori le mura amiche il cammino continua ad essere balbettante: tranne l'ultima trasferta giocata a Frosinone e vinta sorprendentemente per 1 a 0, la squadra calabrese è sempre stata sconfitta dall'inizio del girone di ritorno. Complessivamente infatti il rendimento fuori dal Gigi Marulla è altamente deficitario per Viali e i suoi ragazzi che occupano l'ultima posizione della speciale classifica delle gare giocate in trasferta con due sole vittorie, tre pareggi e ben dieci sconfitte.

