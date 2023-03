Palermo, buone notizie per Corini: recuperati anche Bettella e Marconi

Buone notizie per Eugenio Corini. Dopo Brunori, anche Bettella e Marconi hanno iniziato la fase di riatletizzazione. Tra qualche giorno, possibile rientro in gruppo per i due ragazzi. Jeremie Broh, che ha abbandonato ieri l'allenamento a scopo precauzionale, ha svolto oggi un lavoro differenziato programmato. Orihuela è rientrato parzialmente in gruppo e sarà a disposizione per il match contro il Parma, valevole per la 31esima giornata di serie B.

Anche oggi, al centro sportivo La Vinya di Girona, i rosanero hanno lavorato sodo. "In mattinata un lavoro di attivazione e mobilità ed un'esercitazione tattica sulla fase offensiva, mentre nel pomeriggio un lavoro di attivazione e torelli, un'esercitazione tattica sulla costruzione bassa ed una partita a tema", si legge sul sito ufficiale del club. Nel pomeriggio, ha fatto visita anche il club spagnolo che ospita il Palermo, il Girona appunto. Foto di rito e tanti sorrisi. Un contesto assolutamente familiare. Lo stesso a cui hanno dato vita gli stessi giocatori rosanero, che nel pomeriggio si sono sfidati a Teqball: Lancini e Buttaro da un lato, contro Soleri e Valente dall'altra. Poi spazio anche a Tutino e Vido. L'atmosfera migliore, nella fase più importante del campionato

