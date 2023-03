Dal Cda del Palermo il modenese Galassi frena: «Non ci sono tre reti di differenza fra le due squadre»

Obiettivo playoff per il Palermo. Lo aveva certificato Corini nel post gara di Cittadella (terminata 3-3). Ma c’è chi non la pensa così. Come Alberto Galassi, modenese doc, membro del City Group e consigliere d’amministrazione del club siciliano. «Queste due squadre si salveranno comodamente e potranno continuare a costruire bene per il futuro», ha detto in un'intervista a «Il Resto del Carlino» parlando dei rosanero e del Modena, squadra della sua città.

Galassi ha analizzato poi il match: «Credo che il risultato non sia corretto, non ci sono tre reti di scarto tra il Palermo e il Modena. Nel primo tempo meglio i canarini, poi il Modena ha praticamente smesso di giocare e siamo venuti fuori noi».

Chi è Alberto Galassi

Modenese classe 1964, oggi ceo del Gruppo Ferretti (leader mondiale nel settore degli yacht di lusso), Alberto Galassi lavora nel club inglese dal 2012 ed è stato protagonista assoluto di diverse trattative nell’asse Italia-Inghilterra. Come quella che portò Balotelli al Milan nel 2013 dal City, o quella che segnò l’ingresso di City Football Group nel capoluogo siciliano.

Quanto Balotelli fu ceduto al club rossonero, parole di elogio nei confronti di Galassi furono spese in particolare dall’allora direttore sportivo del Milan, Adriano Galliani: «Devo ringraziare in particolare una persona del board del Manchester City, l’avvocato Alberto Galassi che, quando c’erano molti spigoli da smussare, mi ha aiutato molto in una delle trattative più complicate dei miei 27 anni al Milan».

© Riproduzione riservata