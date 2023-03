Nasce l'Asd Sferracavallo: il logo è di Ciccio artist, morto di infarto in un campo di calcetto

Dopo 23 anni, la borgata palermitana di Sferracavallo tornerà ad avere una squadra di calcio. La spinta decisiva al progetto che da tempo balenava nella testa di alcuni amici appassionati di calcio, tutti residenti a Sferracavallo, è stata data da un evento tragico. Per realizzare il logo della nuova Asd Sferracavallo 2023, Antonio Riso, presidente del club, aveva chiamato Francesco Del Cuore, artista noto come Ciccio artist: "Dovevamo vederci la mattina seguente al bar del golfo - racconta a gds.it Riso -. Al telefono la sera prima mi disse che aveva finito il logo e che gli piaceva molto. Proprio quella sera andò a giocare a calcetto e, alla fine della partita, negli spogliatoi ebbe un malore che lo ha portato alla morte".

La scomparsa prematura di Francesco, avvenuta a soli 38 anni, aveva scoraggiato Riso e gli altri soci, che stavano pensando di rinunciare all'ambizioso progetto. Ad incoraggiarli ad andare avanti i genitori di Ciccio artist: "La mamma ci disse di non fermarci, che suo figlio teneva tantissimo a questa cosa, che ne era entusiasta".

Il logo della squadra, disegnato dall'artista di Sferracavallo morto prematuramente, riporta all'interno di uno scudetto gli immancabili patroni della borgata Santi Cosma e Damiano, il ferro di cavallo che richiama la storia del nome del centro marinaro, luogo in cui anticamente i cavalli venivano sferrati dopo aver percorso le "vecchie trazzere", e il pallone di calcio. I colori sociali saranno rosso e verde, come i paramenti dei santi e come la vecchia squadra di calcio di Sferracavallo che nella sua antica storia vinse anche una coppa Trinacria.

A luglio la società verrà iscritta alla Figc e partirà dal campionato di terza categoria dove potrebbe riaccendersi un vecchio derby con la squadra della vicina Isola delle femmine. La rosa sarà di 22-23 giocatori e si formerà dopo una selezione prima dell'inizio del prossimo campionato: "Ciò che ci scoraggiava di più - spiega Antonio Riso, che oltre ad essere presidente di questa nuova realtà calcistica è dipendente del 118 - è l'assenza di campi sportivi a Sferracavallo. In attesa di trovare una casa tutta nostra, ci alleneremo nel campo Franco Lo Monaco di Partanna Mondello".

Questi al momento i soci della squadra popolare Asd Sferracavallo 2023: Antonio Riso (presidente), Leopoldo Lo Verde (vicepresidente), Natale Vassallo (segretario), Salvatore Tuzzolino (addetto web e social), Domenico Minagra (addetto stampa e responsabile comunicazione), Davide Adelfio, Antonino Aiello, Giuseppe Consolo, Francesco D'Aiello, Fabio Pensabene, Salvatore Prestigiacomo, Antonino Vassallo, Giuseppe Vescovo.

L'allenatore sarà Francesco Argento, il vice Matteo Aiello, Roberto Mazzola sarà il preparatore atletico, Giuseppe Riccobono quello dei portieri, Roberto Guerrera il direttore sportivo.

