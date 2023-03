Pisa-Palermo, Corini lancia Soleri e Aurelio dal primo minuto: le formazioni ufficiali

Soleri e Aurelio titolari. Scelte a sorpresa per Eugenio Corini. Ecco le formazioni ufficiali della gara Pisa-Palermo, valevole per la 28esima giornata del campionato serie B, in programma alle ore 14.

PISA (4-3-1-2): 1 Nicolas; 19 Esteves, 4 Caracciolo (cap.), 93 Barba, 20 Beruatto; 15 Tourè, 8 Marin, 18 Mastinu; 32 Moreo; 9 Gliozzi, 10 Torregrossa.

A disposizione: 22 Livieri, 6 Hermansson, 16 Nagy, 17 Sibilli, 21 Zuelli, 25 Gargiulo, 26 Masucci, 27 Tramoni, 30 De Vitis, 33 Calabresi, 44 Rus, 80 Morutan. Allenatore: D’Angelo.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi; 10 Di Mariano, 28 Saric, 21 Damiani, 26 Verre, 31 Aurelio; 9 Brunori (cap.), 27 Soleri.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 25 Buttaro, 30 Valente, 48 Bettella, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

