Morganella lascia il calcio professionistico: l'ex rosanero vuole dedicarsi ai figli

Michel Morganella - ex difensore del Palermo - in un commovente post sui social ha dato l'addio al calcio professionistico. Il ragazzo nato in Svizzera da papà italiano lasciò la provincia di Benevento per andare a lavorare in Svizzera. Nato a Sierre nel 1989 cominciò la sua carriera a soli 16 anni come scrive lui stesso nel messaggio in cui ringrazia tutti i club, i presidenti, gli allenatori e soprattutto la sua famiglia. E soprattutto la moglie Johanna e i tre figli, che sono il motivo principale per cui l'ex difensore rosanero ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Il Palermo lo prelevò dal Basilea nel 2009. E proprio con la squadra rosa il giocatore disputerà il maggior numero di partite in tutta la sua carriera. Con la maglia rosanero Morganella scende in campo complessivamente 103 volte realizzando anche due reti. Nel 2018 lasciò il club di viale del Fante per tornare in un club svizzero, il Rapperswil-Jona. Dopo aver girato diversi club tra Italia e Svizzera il passaggio, questa estate al Rancate, squadra di terza lega regionale Svizzera. Per Morganella anche diverse presenze con le nazionali minori della Svizzera tra cui anche due presenze con la nazionale Olimpica e due con la nazionale maggiore.

Ma Palermo, oltre che professionalmente, gli resterà dentro per ragioni familiari: negli anni in cui il giocatore è rimasto in città è anche diventato papà. Il primogenito Marlon è infatti nato a Palermo, dove il giocatore ha vissuto con l’allora compagna e poi moglie Johanna, da cui ha avuto in seguito altri due bambini.

