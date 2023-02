Verre e il suo gol da leggenda: «Ho visto il portiere avanti e non c'ho pensato un attimo»

Un po’ come Maradona, un po’ come Cassano, Vieri o Quagliarella. Valerio Verre oggi ha realizzato un gol che entra già nella storia del club di Viale del Fante. Purtroppo però non è servito al Palermo per vincere contro il Frosinone.

‘’E’ stato un po’ come a Trapani nella finale playoff contro il Pescara del 2016 - ha detto in conferenza stampa Verre -. Quando i portieri rilanciano sono sempre molto avanti con la posizione. Io non c’ho pensato un attimo. È stato molto bello, così come lo è stata la traiettoria".

Un Palermo che adesso ha trovato consapevolezza e costanza: “La squadra è consapevole dei margini di crescita che ha. Nel secondo tempo non abbiamo tenuto possesso palla e ci siamo abbassati un po’ troppo. Ci rode, certo, ma sappiamo che dobbiamo migliorare queste cose. Magari la prossima volta segniamo il secondo e la chiudiamo. Mi avevano detto che c’era questa crescita, sin da quando mi hanno chiamato. Una voltaarrivato ho visto il potenziale della squadra. Ancora non siamo all’apice, ma con il lavoro di tutti - gruppo eccezionale - ci possiamo togliere soddisfazioni“. “Dove mi mette il mister - ha concluso il centrocampista rosanero - io sono a disposizione. Ho sempre giocato interno a sinistro e quindi mi ha messo lì per quello“.

