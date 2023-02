Il Palermo scende all'ottavo posto, il Frosinone vince e cade ancora la Reggina

Con il pareggio tra Ternana e Parma e la vittoria dell’Ascoli sul Perugia per 2 a 1, adesso resta soltanto da giocare Bari-Cosenza e anche il quinto turno di ritorno sarà concluso. Un turno che tirando le somme vede il Palermo perdere un paio di posizioni in classifica e tornare all’ottavo posto, condiviso al momento con Pisa, Parma, Modena e Ternana.

D’altronde lo aveva detto ieri sera proprio Corini: il livello di questa serie B è alto, e le minime distanze tra una posizione e l’altra lo testimoniano. ‘’Il confine tra gioia e dolore è sottile’’, queste erano stare le parole del tecnico rosanero. Le sorprese non sono mancate neanche questo pomeriggio, nei diversi match disputati. Terza sconfitta consecutiva per i ragazzi della Reggina di Inzaghi che perdono ulteriori punti su Frosinone e Genoa e che per poco non perdono anche la terza posizione, agganciati da un Suditirol che si è fatto recuperare in casa verso i minuti finali dal Como.

Il Frosinone continua a vincere e si conferma la grande sorpresa della Serie B, pronta a varcare la soglia per la massima serie.

Il Venezia nello scontro salvezza contro lo Spal vince per 2 a 1 e si porta fuori dalla zona play out a 27 punti. Per i ragazzi di De Rossi un solo punto nelle ultime 4 partite.

Perde anche il Benevento a Cagliari che, con la vittoria di misura sui campani, aggancia la momentanea sesta posizione in solitudine, a 35 punti. Così come per Benveneto e Spal, anche per il Brescia è crisi nera: per i ragazzi del neo allenatore Davide Possanzini, quella di oggi contro il Modena (0 a 1) è la quinta sconfitta consecutiva.

