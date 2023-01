Brunori trascina i rosanero: miglior marcatore italiano 2022

Miglior marcatore italiano del 2022, oltre 25 reti in un anno solare. 9 gol in stagione e 2° nella classifica canonnieri della serie B. Non c'è dubbio che Matteo Brunori stia trascinando il Palermo anche in serie cadetta. Di Questo è d'accordo anche il suo agente, Sandro Stemperini.

A PianetaSerieB l'intermediario del numero 9 ha parlato delle straordinarie capacità del suo assistito: Brunori, invece, è fondamentale per il Palermo di cui rappresenta la punta di diamante. L’attacco verte sulle sue capacità ed è normale aspettarsi concretezza in fase realizzativa, nonostante questo non sia scontato. Stemperini paragona Brunori, senza peli sulla lingua, a un grande attaccante di Serie A: "Sono straconvinto di questo perché ha caratteristiche tecniche e fisiche eccelse, rarissime da trovare in altri attaccanti del contesto italiano se non in Ciro Immobile. Risultano essere davvero pochi i bomber come lui, soprattutto per le sue doti: basta semplicemente osservare come attacca la porta rendendosi poi spietato e concreto davanti al portiere. E’ già un grande finalizzatore, ma credo che ne vedremo delle belle. Mi aspetto ancora tanto da lui”.

Obiettivo e rapporto con la città. L'agente non ha dubbi su dove Brunori voglia arrivare: "Matteo può scrivere ancora pagine importanti col Palermo. E’ in perfetta simbiosi con i rosanero e con la città, si sente palermitano e ha una voglia incredibile di trascinare la squadra in Serie A. Conoscendolo, sono sicuro che farà di tutto per raggiungere questo obiettivo. Mi sembra ben proiettato verso questa missione e sono certo che i suoi gol si riveleranno sempre più determinanti. E’ chiaro che nel calcio tutto sia possibile e non sappiamo cosa può accadere da un giorno all’altro, ma adesso è totalmente concentrato sulla sua esperienza in Sicilia".

