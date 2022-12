Brescia-Palermo, 0-0: la diretta, termina il primo tempo. Partita povera di emozioni

47' Termina il primo tempo tra Brescia e Palermo. 0-0 il parziale al Rigamonti

44' Tanta confusione in campo: arriva il giallo per Brunori per un pestone.Non era tra i diffidati

43' Occasione per il Brescia: cross di Bisoli, tocca che Van De Looi che sbagliando stava per regalare un assist al bacio per Bianchi. Ma c'è Bettella, che intercetta e allontana

41' Cross di Bisoli dalla destra e colpo di testa di Labojko: pallone sul fondo, calcio di rinvio per Pigliacelli

39' Spiovente di Damiani per Di Mariano: era una buona idea ma Lezzerini esce in tempo. Ancora 0-0 il parziale a Brescia

37' Spizzata di Marconi dentro l'area: nulla di fatto, ma resta in zona d'attacco il Palermo.

35' Ritmi bassissimi in questa fase: prevalgono le difese sugli attacchi

31' Spunto di Vido che passa il pallone all'indietro per Sala; cross del terzino del Palermo che termina in braccio a Lezzerini. Dentro l'area c'erano Segre e Brunori

30' Fallo su Marconi, calcio di punizione per gli ospiti

28' Poche occasioni in questo match, pochi tiri verso lo specchio di porta. Gestisce palla il Brescia.

26' Pigliacelli rinvia lungo per Brunori, fuorigioco del numero 9

24' Buona occasione per Bianchi: assist di Van De Looi e destro debole del numero 24. Para in presa bassa Pigliacelli

22' Tanti errori tecnici da una parte e dall'altra: ancora 0-0 il punteggio al Rigamonti

21' Colpo di testa di Moreo: para facile Pigliacelli. Di nuovo in possesso di palla il Palermo

18' Occasione per il Palermo: Marconi indisturbato colpisce di testa a due passi da Lezzerini; frustata debole, para l'estremo difensore bresciano

17' Calcio di punizione da posizione invitante per il Palermo: fallo di Huard su Di Mariano

15' Sinistro di Van De Looi deviato: calcio d'angolo per il Brescia

13' Non succede nulla in questa fase: si gioca molto a centrocampo. Meglio il Palermo palla al piede, tanta grinta per i lombardi

11' Steso a terra Segre: cacio di punizione per il Palermo nella propria metacampo

10' Batte malissimo l'angolo Di Mariano: palla in rimessa laterale dopo che Sala aveva cercato uno spunto dall'altro lato del campo

9' Calcio d'angolo per gli ospiti: se lo è guadagnato Brunori

8' Tanta tecnica del Palermo e tanto pressing del Brescia, si gioca sempre sullo stretto

7' Aveva gestito bene il pallone il Palermo, giocando ad un tocco. Poi Brunori sbaglia l'apertura sulla destra. Partita molto intensa in questi primi minuti

6' L'arbitro ha aspettato il check del Var per un possibile tocco di mano di Vido al momento della deviazione. Chek over, si continua a giocare

5' Grande occasione per il Brescia: Galazzi batte il calcio di punizione e Vido spizza. Grande parata di Pigliacelli che mette in angolo

3' Gestisce palla con qualità ora il Brescia, che prova a sfondare soprattutto sulla sinistra

2' Il Palermo aggredisce alto in questo inizio di partita

1' Primo tentativo di Segre: cross di Di Mariano, spizzata di Brunori e stoccato del numero 8 che termina però alta sopra la traversa

Leo Stulac e Nicola Valente saltano il match di oggi a Brescia. Il centrocampista sloveno nel corso della rifinitura ha accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro. Fuori anche Gomes, rimasto a Palermo per un problema ai denti, come reso noto dall'allenatore Eugenio Corini già nei giorni scorsi. Per la prima volta quest'anno il Palermo è privo di entrambi i centrocampisti utilizzati finora nella posizione centrale di regista. Ruolo che oggi potrebbe essere ricoperto da Damiani, più volte utilizzato da regista l'anno scorso da Silvio Baldini, in assenza di De Rose.

Il numero 30 rosanero è assente invece per una sindrome influenzale con stato febbrile, a destra giocherà Di Mariano, in avanti tandem d'attacco Brunori-Vido.

Queste le formazioni ufficiali della gara Brescia-Palermo, valevole per la 19esima giornata del campionato di serie B, in programma alle ore 12.30.

BRESCIA (4-3-3-): 12 Lezzerini; 25 Bisoli (cap.), 32 Papetti, 14 Mangraviti, 3 Huard; 5 Van de Looi, 21 Labojko, 8 Ndoj; 9 Moreo, 24 Bianchi, 6 Galazzi. A disposizione: 1 Andrenacci, 7 Viviani, 16 Garofalo,19 Nuamah, 27 Olzer, 28 Benali, 30 Pace.

Allenatore: Aglietti.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 48 Bettella, 15 Marconi; 10 Di Mariano, 8 Segre, 21 Damiani, 14 Broh, 8 Sala; 9 Brunori (Cap.), 19 Vido. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 4 Accardi, 7 Floriano, 27 Soleri, 28 Saric, 34 Devetak, 54 Peretti, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

