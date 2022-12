Brescia-Palermo, quasi 500 i biglietti acquistati dai tifosi rosanero per la trasferta

Si avvicina la gara dei rosanero al Rigamonti di Brescia prevista alle ore 12:30 di lunedì 26 dicembre, nel cosiddetto boxing day, che aprirà le partite del diciannovesimo turno cioè quelle dell'ultima giornata di andata del campionato di Serie B 2022/2023. Si avvicina la data della partita e cresce anche l'interesse della tifoseria rosanero pronta a viaggiare in direzione Brescia per assistere al match dal settore ospiti dello stadio lombardo.

Al momento sono poco più di 480 i biglietti venduti per assicurarsi l'ingresso nel settore riservato alla tifoseria rosanero che anche in un periodo di festività non farà mancare il suo apporto alla squadra di Corini. La trasferta, nonostante la forte rivalità con la squadra del neo tecnico Aglietti, è libera e moltissimi palermitani residenti al nord o al centro nord Italia hanno già acquistato il tagliando per recarsi allo stadio.

I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone e il costo per il settore ospiti è di 16€ (14€ + 2€ di prevendita). L’acquisto nei settori ordinari non è consentito ai residenti nella regione Sicilia. La vendita del settore ospiti termina alle ore 19:00 del 25/12/2022.

