Brescia-Palermo, Corini: "Sala e Bettella in recupero, Gomes a rischio per colpa di un dente"

"Tornare a Brescia è sempre qualcosa di speciale. Sono emozioni forti. Nel mio cuore la squadra ci ha permesso di arrivare in A e lo scorso anno l'abbiamo sfiorata. Sono contento di tornare perché non è una partita come le altre". Eugenio Corini esterna i suoi sentimenti in sala stampa, in vista del match contro il Brescia, valido per la 19esima giornata del campionato di Serie B e che si giocherà lunedì al Ripamonti alle 12,30.

Sulle condizioni di alcuni acciaccati ha chiarito: "Sappiamo le difficoltà che ci aspettano. Sala e Bettella hanno fatto un lavoro differenziato ma dovrebbero recuperare. Gomes ha un grosso problema con un dente del giudizio, ma non so se sarà disponibile nonostante parta con noi". Corini ha poi fissato la partita spartiacque del campionato: "La squadra ha retto davanti alle difficoltà, di risultato identità tattica. Dopo Terni c'è stata una crescita, tattica e morale. Sai cosa ci vuole in una piazza ambiziosa e sono stimoli importanti che cerco di trasferire anche alla squadra".

L'allenatore bresciano ha poi parlato di due singoli in particolare: "Brunori era entusiasta dell'esperienza vissuta, era giusto che facesse un lavoro differenziato. È carico e motivato. Lo stage lo ha aiutato ha capire gli ultimi anni della sua carriera. Chiedo sempre una resposanbilità in più. È il nostro capitano e sa che deve dare il massimo. È cresciuto tanto, ma può farlo ulteriormente. Stulac? Sono contento della partita, so quanto poteva darmi. Ho cercato di farlo migliorare, stimolarlo. Soprattutto col Cagliari mi è piaciuta la rabbia e la voglia di far bene, ho notato il peso che deve avere il giocatore in quel ruolo. Ha conquistato il calcio di rigore".

Corini ha poi concluso parlando dell'unione del gruppo: "Siamo persone che lavorano bene insieme, c'è un bel rapporto. Un motivo in più per crescere".

© Riproduzione riservata