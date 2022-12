«Natale a Brescia», il film col quale il Palermo vuole cambiare il proprio destino

Natale a Brescia, regia di Eugenio Corini. Il simpatico spot pubblicato sui social dal Palermo in vista della trasferta di Brescia. Questo perché i rosanero partiranno sabato 24 dicembre verso la Lombardia, destinazione Rigamonti, nonostante il match sia di lunedì, il giorno di Santo Stefano. Dove, ad aspettarli, non ci sarà più Clotet, esonerato da Cellino 2 giorni fa. Al suo posto Aglietti. Di certo non un Natale coi fiocchi.

Non quello che forse i calciatori si sarebbero aspettati. Ma il lavoro è lavoro. Anzi, passione, per alcuni. E a Brescia Brunori e compagni vanno per conquistarsi il loro regalo. Che poi tanto personale non è, visto che un intero popolo palermitano spera che quel giorno possa portare il dono dei tre punti. Fondamentali, forse, per cambiare le ambizioni del campionato. Il sogno, diciamo così, ma non l'obiettivo che è quello più e più volte ribadito dall'allenatore bresciano: salvarsi con serenità. E oggi, dando uno sguardo ai numeri e alla classifica, diciamo che è anche la prima volta che i siciliani sono davvero dentro, con corpo e anima, all'obiettivo. 11esimo posto e 4 risultati utili di fila, a quota 23 punti.

A caccia del quinto risultato positivo, che Corini non ha mai ottenuto in questo campionato. Di solito, quando il Palermo ha dovuto fare i conti con la partita che poteva avvicinarlo a posizioni di classifica più interessanti (zona playoff), infatti, ha sempre fallito, non ottenendo mai la vittoria. Questa volta, l'intento è quello di dimostrare che davvero qualcosa sia cambiata. E adesso, le trasferte non sono nemmeno più un tabù. A Benevento la squadra è uscita con un successo grazie alla rete di Brunori, a Ferrara è terminata 1-1, sempre con lo zampino del numero 9. Otto i punti conquistati in trasferta, grazie a due vittorie e due pareggi in 19 giornate di campionato. Non molti, certo, ma ugualmente il manifesto di una progressione, anche lontano dal Barbera dove i punti raccolti sono stati 15. Natale a Brescia è anche il film di chi a Santo Stefano vuole farsi un regalo, e cambiare il proprio futuro.

