Brescia-Palermo, allarme in difesa: contusione in allenamento per Sala

Settimana natalizia ma settimana di regolare lavoro per i rosanero di Corini che lunedì 26, giorno di Santo Stefano, alle ore 12,30 saranno impegnati al Rigamonti di Brescia contro la squadra del neo tecnico Aglietti per l'ultimo turno del girone di andata del campionato di serie B. Prosegue regolarmente il lavoro per gli uomini di Corini che oggi hanno svolto una doppia seduta in vista del match del boxing day.

Come informa il comunicato sul sito ufficiale del club rosanero è tornato a lavorare regolarmente in gruppo Devetak mentre allenamento differenziato per Bettella così come ha lavorato a parte Gomes per un problema ai denti. Allarme in difesa dove Marco Sala, a scopo precauzionale, ha interrotto in anticipo la seduta, per un trauma contusivo alla colonna vertebrale, all'altezza del collo (rachide cervicale).

E in prossimità del Natale il club rosanero vuole fare un regalo ai suoi abbonati: tornano le targhette nominali allo stadio Barbera. C'è la possibilità insomma di rendere unico il posto per ogni abbonato collocando una targhetta personalizzata nel proprio sediolino dell’impianto di Viale del Fante. Tutto è semplice e gratuito basta soltanto compilare i campi previsti nella scheda apposita che si può trovare sul sito del club rosanero. Ci sarà tempo fino al 15 gennaio.

