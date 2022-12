Palermo sul mercato a gennaio? Rinaudo: "Pronti a intervenire se ci saranno occasioni"

Il mercato di gennaio si avvicina e per il Palermo che ha bisogno di crescere potrebbe essere un'opportunità. Non esclude un intervento per ritoccare la rosa Leandro Rinaudo, il ds rosanero diventato un punto fermo nella nuova società.

L'ex difensore è stato uno dei protagonisti della rifondazione del Palermo dal punto di vista tecnico, a lui infatti il presidente Mirri aveva affidato il compito e la direzione del settore giovanile. Ottimi risultati con la Primavera e con le squadre più giovani del Palermo che gli sono valsi la promozione a direttore sportivo della prima squadra. Palermitano doc - ha dovuto gestire anche il difficile passaggio tra la gestione Baldini e quella Corini.

E ora Rinaudo, intervistato da Skysport, analizza il momento della squadra, guarda avanti ma anche alla classifica. «È un campionato equilibratissimo dove tutte le squadre hanno valori importanti, un campionato dove puoi vincere o perdere con la prima e con l'ultima. Siamo partiti in ritardo e affrontato un percorso che ha visto tanti cambiamenti ma che ha sempre ricevuto un continuo supporto da parte del Manchester, un continuo confronto anche a Palermo. Per le difficoltà che ci siamo trovati a dover affrontare credo che stiamo facendo un campionato in linea con quello che doveva essere il nostro percorso».

Un mercato estivo condotto insieme al talent scout Zavagno, complicato dalle vicende della panchina, ma un mercato che ha assecondato le richieste di Corini. Dopo settimane di ruolo ad interim, da fine ottobre la promozione ufficiale a direttore sportivo del club rosanero che per un palermitano purosangue ha un sapore particolare. «Il confronto col City Group è costante, giornaliero e di continuo scambio e lo dimostra l'arrivo di Claudio Gomes che sta facendo qualcosa di importante. Un ragazzo intelligentissimo e che ci ha messo davvero poco ad ambientarsi ad una cultura e una città completamente diversa. Il rapporto con il Manchester è molto vivo e noi siamo contenti perché ci sentiamo continuamente supportati da un grande gruppo e da una grande società e quindi perché no, potrebbe arrivare qualche altro giocatore tipo Gomes’».

Nuovi innesti già a gennaio? Rinaudo non lo esclude ma resta comunque cauto: «Il mercato è un periodo di opportunità, il tempo ci consentirà di valutare quali sono le strategie giuste e l'indirizzo giusto che dobbiamo seguire; però mancano due partite fondamentali, determinanti, e per il momento stiamo pensando soltanto a quelle. Se ci saranno opportunità che ci consentiranno di alzare il livello della squadra le terremo in considerazione».

La classifica al momento non sorride ma per Rinaudo è troppo presto per tirare le somme. «Bisogna essere sempre positivi e avere la consapevolezza che anche se è un campionato difficile siamo una buona squadra, abbiamo buone qualità, nel calcio come nella vita tutto può succedere».

