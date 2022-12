Palermo e Cagliari tornano ad affrontarsi in serie B dopo 18 anni

Palermo-Cagliari in programma domenica pomeriggio alle 18:45 al Renzi Barbera è una sfida classica sia nei campionati di serie A che in serie B. Complessivamente infatti sono 50 le gare tra le due squadre isolane che tornano ad affrontarsi in serie B a distanza di quasi 18 anni.

In cadetteria sono 28 gli incontri disputati e vedono il Cagliari prevalere con 11 vittorie contro quattro dei rosanero e 13 pareggi. L'ultimo incontro in serie B tra Palermo e Cagliari è datato 15 febbraio 2004 e in quell'occasione vinse il Cagliari per 3-2. Da quella data solo partite in Serie A che, complessivamente, hanno visto le due squadre incontrarsi 22 volte: al contrario della serie B, in massima serie il bilancio è favorevole ai rosanero con 8 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Se guardiamo soltanto ai match disputati al Barbera il Palermo ha vinto 6 volte, 3 volte le partite sono finite in pareggio e 2 volte ha vinto il Cagliari. L'ultima sfida prima della retrocessione e del successivo fallimento del club rosanero porta la data del 2 aprile 2017 e in quella occasione il Cagliari vinse 3 a 1 al Barbera.

In serie B invece c'è da registrare una sola antichissima vittoria del Cagliari che risale al dicembre del 1963. Arbitrerà l'incontro il signor Maresca di Napoli che ha diretto il Palermo due volte, con una vittoria ed una sconfitta per i rosanero mentre ha incrociato 11 volte il Cagliari ed il bilancio è decisamente sfavorevole per la squadra di Liverani che con il fischietto campano ha vinto una volta, un'altra volta ha pareggiato e nove volte ha perso.

© Riproduzione riservata