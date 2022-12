Spal-Palermo, Corini: "Non ci faremo trovare impreparati"

“Sarà una partita difficile contro una squadra allenata molto bene”. Corini tiene alto il livello di concentrazione in vista del match contro la Spal, in programma domenica alle 15.

Secondo l’allenatore bresciano c’è solo un aspetto da migliorare rispetto alla sfida pareggiata contro il Como: “Dobbiamo concretizzare rispetto alla partita di giovedì, in cui abbiamo creato tanto soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto tante palle gol per segnare ma siamo stati anche sfortunati. Abbiamo tanti giocatori che possono creare imprevedibilità - ha detto Corini -. Attacchiamo con tanti uomini e in modo più continuo rispetto alle prime 6-7 partite di campionato”.

Sul grande equilibrio del campionato ha poi aggiunto: “Sappiamo che con 3 o 4 punti si possono guadagnare 3 o 4 posizione e siamo consapevoli del grande equilibrio che regna in questa Serie B. Dobbiamo sempre cercare di attaccare con grande equilibrio di squadra”.

Corini ha poi concluso sulla possibilità di giocare con le due punte: “Abbiamo la possibilità di cambiare spesso il tema tattico anche a partita in corso. Lo abbiamo fatto già e abbiamo giocato con le due punte contro il Como. Ma abbiamo giocato anche con gli esterni e il trequartista. L’importante è sempre avere equilibrio. Siamo consapevoli del peso di ogni punto e domani non ci faremo trovare impreparati”.

