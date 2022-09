Reggina-Palermo, precedenti all'insegna dell'equilibrio

Da molti definito il ‘’classico del sud’’. Sabato pomeriggio alle 14 all’Oreste Granillo di Reggio Calabria, Reggina e Palermo si incroceranno per la trentanovesima volta, considerando gli scontri complessivi. Fino al 2002 le due tifoserie erano gemellate ma negli ultimi anni la sfida tra amaranto e rosanero è stata spesso teatro di sfide calde e all’insegna della rivalità sportiva.

Reggina e Palermo spesso hanno finito in parità i loro incontri: su 39 gare ben 18 infatti sono finite con la divisione della posta mentre i rosanero hanno vinto 13 volte e sette gli amaranto calabresi. Rispetto agli incontri totali, lo zero a zero è statisticamente il risultato più frequente.

Se invece ci si attiene soltanto alle partite disputate a Reggio Calabria il bilancio nei 18 scontri giocati al Granillo vede ancora una volta prevalere il segno X che è uscito 12 volte. Nelle restanti sei partite, tre vittorie per i padroni di casa e tre per il Palermo. Sempre rispetto alle gare giocate al Granillo 5 match si sono giocati in Serie A, 10 in serie B, 2 in Serie C ed uno in un campionato meridionale. La prima vittoria del Palermo è del dicembre del 1928 mentre l'ultima vittoria per la squadra di casa risale al campionato di Serie A ed esattamente nella stagione 2004-2005.

Calabresi e siciliani si sono incontrati l'ultima volta il 16 novembre del 2013 quando il Palermo di Iachini si impose per due reti a zero. Poi vicende societarie o categorie diverse non hanno più consentito che si disputasse questo derby molto sentito. E i tifosi rosanero - presenti in Calabria nel settore ospiti - non saranno pochi.

