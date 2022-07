Palermo, Floriano è raggiante: "In Serie B a 36 anni per me è una favola"

Una nuova settimana di lavoro e un altro sorriso in conferenza stampa. È quello di Roberto Floriano, che è stato l'ultimo a rinnovare il proprio contratto fino al 2023. "Avevo paura che le cose potessero andare male, un po' d'ansia c'è sempre, ma alla fine è andata bene" le prime parole dell'attaccante del Palermo in sala stampa".

L'esterno offensivo ex Bari è ritornato sulla vittoria dei playoff: "Quello che abbiamo fatto è straordinario, qualcosa di incredibile e unico. Giocare la Serie B a 36 anni corrisponde per me ad una favola, ci sono e ci siamo riusciti tutti assieme".

Floriano traccia gli obiettivi personali e di squadra: "Se Baldini dice che possiamo andare in Serie A, gli dobbiamo credere. Io spero di dare un segnale forte, nell'ultima Serie B che ho giocato feci 5 gol, adesso spero di superare questo bottino e magari farne 6. Ma il vero traguardo deve essere quello di squadra. Spero di dare una mano e fare tante reti e assist".

Il gruppo secondo l'attaccante potrebbe essere l'arma vincente: "Mantenere la stessa ossatura dello scorso anno credo possa essere un vantaggio per noi. L'importante è l'unità del gruppo. I giovani devono capire che si tratta di un'opportunità da non perdere. Giocare la Serie B con il Palermo è un'esperienza unica".

Sull'arrivo di City Group, Floriano ha ammesso: "Fa piacere, avere un gruppo internazionale che può farci crescere è importante soprattutto per i giovani. Non per me magari, che ho 36 anni". Lo sfogo di Baldini dopo Potenza e la svolta del campionato. Floriano ha risposto così: "Serviva un segnale del genere. Noi abbiamo sempre seguito il mister ma forse era necessario uno sfogo di questo tipo. Ci siamo uniti ancora di più e ci ha aiutato molto. Da lì in poi abbiamo cambiato marcia".

