Palermo, il nodo dei 7 contratti in scadenza: Valente e Accardi verso il rinnovo

Supposizioni, idee, rumors e voci di mercato: per il momento non possono che essere questi i discorsi relativi alla campagna di potenziamento della squadra rosanero, in attesa di una imminente cessione societaria che farà sempre più chiarezza sui ruoli e sugli obiettivi che la nuova proprietà vuol darsi per la prossima stagione. E anche per un futuro diverso, guardando a lungo termine.

Insomma finché non arriverà la firma sul passaggio delle quote alla holding guidata dallo sceicco Mansour, qualsiasi discorso approfondito sul mercato sarà complesso. Viste le scadenze e il regolamento della B in fatto di over23, prioritarie saranno le decisioni in merito ai tanti contratti in scadenza: sette i rapporti che scadranno il 30 giugno. Sette giocatori in attesa di conoscere il loro futuro di cui su almeno un paio si può ipotizzare una permanenza. Il primo è Accardi, che rientrerebbe fra l'altro tra i cosiddetti giocatori “di bandiera”, senza andare ad appesantire la lista degli over 23 che dovrà essere composta al massimo da 18 elementi.

L'altro è Valente che, oltre ad essere un giocatore molto caro a Baldini, è anche colui che negli ultimi anni ha mostrato il migliore rendimento. Discorsi apertissimi invece per gli altri cinque: Lancini, Marconi, Odjer, Floriano e Pelagotti. Sebbene sul portiere ci sia qualche perplessità in più.

E proprio per il ruolo del portiere, radiomercato indica un forte interessamento del Palermo per il giovane difensore dei pali scuola Milan 22enne, ma già titolare dell'under 21.

I nomi che rimbalzano in questi giorni tuttavia sembrano profili non di primissimo livello ma probabilmente funzionali ad un progetto a lungo termine in quanto giovani e nell’immediato destinati probabilmente alla panchina. È il caso degli altri due milanisti Brescianini e Nasti, rispettivamente centrocampista 22enne il primo e bomber della Primavera di solo 18 anni il secondo. Così come giovane è il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, nato ad Aosta ed in forza alla Juve U23. Giocatore sfortunatissimo per un problema subito al crociato del ginocchio sinistro rimediato in allenamento a Parma dov’era stato girato in prestito. Ora il giovane 22enne è tornato alla base così come Brunori: tavolo aperto con la società bianconera che si è resa disponibile ad aspettare il Palermo almeno fino a qualche giorno dopo l’ufficializzazione della cessione societaria. I buoni rapporti fra i due ds e i due club consentono di trattare entrambi i giocatori.

Non è più giovanissimo ma è palermitano di nascita l’esterno offensivo Francesco Di Mariano che rumors di mercato accostano ai rosanero: 5 gol in 29 partite disputate con la maglia del Lecce neo promosso in serie A per l’attaccante 26enne su cui ci sarebbe anche un interessamento dell’Ascoli. E in fatto di interessamento va registrato quello del Brescia per un giocatore del Palermo, Gregorio Luperini, che con l’arrivo di Baldini è letteralmente esploso risultando uno dei protagonisti della cavalcata vincente nei playoff.

