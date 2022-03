Palermo, Giada Pellegrino convocata nella Nazionale femminile

La giocatrice Giada Pellegrino che milita nella ASD Palermo Calcio Femminile è stata convocata in nazionale per i prossimi appuntamenti in calendario. "Una bellissima conquista personale - dichiara l'assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa - frutto di un lavoro di squadra che comprende tutte le compagne, l’allenatrice Antonella Licciardi, tutto lo staff e la presidente Cinzia Valenti. Invio un sincero in bocca al lupo a Giada per questo straordinario traguardo, raccomandandole di portare i colori rosanero in segno di senso di comunità, squadra e sacrificio".

© Riproduzione riservata