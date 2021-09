Un brutto Palermo crolla a Taranto, arriva la prima sconfitta: segna anche l'ex Saraniti

Bocciato. Doveva essere l’esame per iniziare a studiare da “grande” ma il Palermo è stato nettamente sconfitto 3-1 dalla neopromossa Taranto al termine di una partita mal giocata.

E’ ancora la difesa il problema principale di questa squadra, anche oggi in occasione dei gol del Taranto è apparsa friabile e senza mordente. In avanti è mancata la cattiveria, Floriano si inceppa spesso e non riesce a regalare palloni interessanti alle punte. Insomma, una gara da dimenticare.

Taranto che passa in vantaggio dopo 12 minuti con l’ex Saraniti bravo ad incornare di testa – complice anche una deviazione di Lancini – una palla su calcio d’angolo. Rosa che soffrono e rischiano di andare sotto di due gol se solo la punizione di Giovinco non si infrangesse sulla traversa.

Nella ripresa cambia poco, il Taranto raddoppia sugli sviluppi ancora di un calcio d’angolo con la rete di Benassai che deposita da posizione ravvicinata su assist di Zullo. Difesa che gioca alle belle statuine.

Almici segna il gol della speranza ma poi il rosso per doppio giallo di Lancini lascia a secco il Palermo che nel finale becca anche la terza rete di Diaby. Una squadra da rivedere, dalla mentalità al modulo, Filippi avrà molto da lavorare.

Il tabellino

Taranto-Palermo 3-1

Taranto (4-3-3): Chiorra 5,5; Zullo 6,5, Benassai 6,5, Riccardi 6, Ferrara 6,5; Bellocq 6, Marsili 6,5, Labriola 6 (27’ st Diaby 7); Giovinco 7,5 (44’ st Civilleri sv), Saraniti 7,5 (27’ st Italeng sv), Versienti 6 (18’ st Ghisleni 6, 44’ st Santarpia sv). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Pacilli, Granata, Cannavaro, De Maria. All.: Laterza 7.

Palermo (3-4-1-2): Pelagotti; Doda (27’ st Fella), Lancini, Perrotta; Almici, De Rose (18’ st Silipo), Luperini, Giron (8’ st Valente); Floriano (8’ st Dall’Oglio); Soleri, Brunori. A disp.: Massolo, Marong, Marconi, Odjer, Corona. All.: Filippi.

Arbitro: Ricci di Firenze.

Reti: pt 11’ Saraniti, st 12’ Benassai, 17’ Almici, 45’ Diaby

Note: espulso Lancini al 33’ st per doppia ammonizione, ammoniti Riccardi, Benassai, Perrotta e Silipo per gioco scorretto; angoli 7-4 per il Taranto; recupero: 3’ st.

La partita minuto per minuto

90' Triplica il Taranto! Ha segnato Diaby che ha trafitto Pelagotti con una botta ravvicinata

82' Traversone di Fella dalla sinistra, sfera preda di Chiorra

78' ROSSO PER LANCINI

76' Il Palermo continua a sbattere contro il muro pugliese

71' dentro Fella al posto di Doda

68' Silipo inventa per Soleri, bravo Chiorra a uscire e a fare sua la sfera

64' Cambio in casa Palermo OUT De Rose IN Silipo

63' Conclusione non irresistibile di Almici, deviazione poco efficace del portiere e palla in gol

63' GOL DEL PALERMO CON ALMICI

57' Raddoppio del Taranto! Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina arriva la rete di Benassai che deposita da posizione ravvicinata su assist di Zullo.

57' GOL DEL TARANTO CON BENASSAI

53' dentro Dall'Oglio e Valente, fuori Giron e Floriano

49' Taranto che scappa in contropiede ma Giovinco tira alle stelle

INIZIA LA RIPRESA

...

FINE PRIMO TEMPO

42' Soleri ad un passo dal pareggio, cross di Giron e il numero 27 sfiora il gol

41' Palermo sterile in avanti, poca lucidità sotto porta

32' Punizione di Giovinco deviata dalla barriera, la sfera finisce sui piedi di Saraniti che calcia alto

23' Palermo in avanti sebbene gli attacchi siano davvero confusi, punizione per i rosanero da posizione interessante

18' Cross di De Rose, sfera tra le mani del portiere di casa

15' Taranto ad un passo dal 2-0, punizione che sbatte sulla traversa ed esce

13'. Palermo disorientato, Taranto che continua ad attaccare

12', Angolo liftato, Saraniti sguscia di testa e batte Pelagotti

12' GOL DEL TARANTO CON SARANITI

7' Ci prova il Taranto con Giovinco, il suo tiro a giro viene bloccato da Pelagotti

5' fase di studio del match, il Palermo si difende

2' Palermo che rischia in un disimpegno, Taranto pericoloso

INIZIA LA PARTITA

...

Queste le formazioni ufficiali della gara Taranto-Palermo, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30. Fuori dall'11 titolare Dall’Oglio, dentro Soleri, conferma per Almici 3-4-2-1.

TARANTO: 22 Chiorra, 3 Ferrara, 4 Marsili (cap.), 5 Zullo, 6 Riccardi, 9 Saraniti, 14 Belloco, 20 Labriola, 23 Benassai, 27 Versienti, 32 Giovinco. A disposizione: 1 Loliva, 12 Antonino, 2 Tomassini, 8 Diaby, 11 Santarpia, 15 Pacilli, 17 Granata, 24 Ghisleni, 28 Civilleri, 88 Cannavaro, 90 Italeng, 97 De Maria. Allenatore: Laterza.

PALERMO: 1 Pelagotti; 77 Doda, 79 Lancini, 33 Perrotta; 29 Almici, 20 De Rose (cap.), 17 Luperini, 3 Giron; 7 Floriano; 27 Soleri, 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 15 Marconi, 19 Odjer, 23 Fella, 30 Valente, 31 Corona. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Ricci (Firenze).

ASSISTENTI: Testi (Livorno) - Lencioni (Lucca).

QUARTO UOMO: Longo (Paola).

