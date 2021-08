Il Palermo in tv, Sky trasmetterà in diretta 8 partite di serie C

Una buona notizia per tanti tifosi, anche per quelli del Palermo. Sky, infatti, ha annunciato di aver acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Pro, i diritti di trasmissione per satellite e digitale terrestre del Campionato di Serie C per la stagione 2021/2022.

Sky trasmetterà in diretta fino a 8 incontri di Serie C per ogni giornata. Le partite saranno trasmesse con la qualità tecnologica e un racconto di livello, affidato alla squadra dei telecronisti Sky.

I match saranno disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio, che già include oltre 800 incontri a stagione di campionati italiani ed europei, tra cui 3 partite di Serie A TIM in co-esclusiva ogni turno e tutta la Serie BKT. Quindi la novità rispetto all’anno scorso quando già Sky trasmetteva alcune partite di serie C, è che le gare non saranno in pay per view.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky: “Siamo felici di annunciare quest’acquisizione che ribadisce la vicinanza di Sky alla Lega Pro, un vero vivaio in cui crescono i talenti del futuro. Sky arricchisce così ulteriormente il suo Pacchetto Calcio, garantendo alla Serie C visibilità, affidabilità e qualità editoriale, con un racconto appassionato e competente, all’altezza delle grandi tifoserie e delle piazze importanti che compongono i tre gironi”.

