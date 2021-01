Tegola per il Palermo, Marconi fuori per tre settimane

Tegola per il Palermo in vista della ripresa. L'esito degli esami ha rilevato che Ivan Marconi ha riportato una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro. Starà fuori per circa circa tre settimane.

Il giocatore era uscito per infortunio durante la partita contro il Bari e, dopo le vacanze, si è sottoposto agli esami strumentali. Si cercherà di recuperarlo per la sfida contro la Virtus Francavilla, in programma giorno 17 dicembre. Nessun problema invece per Almici, che si sta già allenando con i compagni.

Ecco il comunicato del Palermo calcio: "Presso il Policlinico di Palermo dal prof. Cimino si sono sottoposti a risonanza magnetica Alberto Almici e Ivan Marconi. L’indagine strumentale al numero 29 rosanero ha evidenziato il procedimento regolare di cicatrizzazione del legamento collaterale. Lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro, invece, la diagnosi per il numero 15 rosanero. Entrambi i calciatori stanno proseguendo il lavoro di riabilitazione con i fisioterapisti”.

