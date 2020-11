Palermo-Potenza, l'analisi della partita con Morello e i tifosi: tutti pazzi per Silipo

Il Palermo fa tris! I rosanero all'ultimo respiro agguantano la terza vittoria consecutiva per 1 - 0 a spese di un Potenza eccessivamente catenacciaro. Enorme soddisfazione per i sostenitori rosanero che hanno assistito con ansia a un match a tratti stregato.

Numerosi i commenti dei tifosi durante la trasmissione "Calcio d'Angelo". A rubare la scena senza dubbio è stato Silipo, Giu Amato scrive: "Silipo salta l'uomo ed ha il piede educato", Raffaele Gagliano: "Come si fa a tenere in panchina Silipo? Con le dovute distanze, sembra Dybala". E ancora: "Luperini e Silipo devono essere titolari in questa squadra, sono di categoria superiore" il pensiero di Paride Rogito. "Silipo di altra categoria" secondo Max Var.

Insomma, un vero e proprio plebiscito per il fantasista ormai ex Roma. Grande protagonista in campo anche Marcone, portiere dei lucani che ha fatto venire gli incubi al Palermo: "Si è giocato a porta romana, il migliore in campo il portiere avversario" il pensiero di Rosario Spagnolo. "Se non fosse stato per il loro portiere questa partita sarebbe finita 4 - 0" commenta Cristian Gangeri.

Ora la classifica comincia ad assumere sembianze più dignitose e diversi tifosi pare abbiano messo nel mirino la Ternana, che occupa il primo posto: "A Terni si stanno già preoccupando" scrive Carmelo Carm. "Dispiace che la Ternana sia parecchi punti più avanti. Primo posto quasi sfumato, ma non si sa mai", il commento di Emanuele Genovese. "Occorre tesorizzare le prossime 3 partite in casa. Con 9 punti saremmo al quarto posto", il pensiero di Giuseppe Alaimo.

Il prossimo impegno per il Palermo sarà mercoledì 25 novembre contro la Turris alle ore 15. La squadra di Boscaglia riposerà domenica, dato che da calendario avrebbe dovuto affrontare il Trapani. L'appuntamento con Angelo Morello è rinnovato, dunque, proprio a mercoledì 25, pochi minuti dopo il termine del match di recupero contro i campani di Torre del Greco.

