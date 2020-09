Palermo, si allontana il bomber Corazza: "Richieste esagerate"

Il Palermo si allontana decisamente dal bomber della Reggina, Simone Corazza. Il calciatore sarebbe tra l’altro vicino all’Alessandria ma è lo stesso Rinaldo Sagramola a spegnere le voci su un possibile interesse dei rosanero: “Corazza è un buon giocatore – afferma Sagramola in un’intervista per Reggina TV – . Lui, però, si dovrebbe fare un esame di coscienza, anche chi lo rappresenta. Al momento le richieste che vengono fatte sono un po’ esagerate. Ci sta che nel gioco delle parti, ognuno porta acqua al proprio mulino. Ha vinto il campionato, però la Reggina ha scelto di cederlo.

Oggi Corazza ha pretese che magari possono essere giudicate legittime – continua – . Secondo me, però, sono particolarmente esose, anche in termini di durata del contratto. Se fosse possibile prenderlo per un solo anno potremmo ancora offrigli di più. Su più anni potrebbero esserci dei problemi”.

© Riproduzione riservata