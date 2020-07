Concessione stadio Barbera, Mirri: "Spero che il Consiglio non faccia politica"

Fiducia e ottimismo. Il presidente del Palermo, Dario Mirri, parla del nodo stadio e spera di trovare un’intesa al più presto per chiudere quella che sembra ormai una telenovela senza fine.

“Abbiamo incontrato i capigruppo, sono stati presentati i punti di forza e debolezza della proposta di convenzione – dice Mirri -. Ora mi auguro che il Consiglio non faccia politica, ma faccia in modo che il Palermo possa restare a giocare nello stadio della squadra. L’importo della convenzione? Stiamo discutendo della possibile variazione e rimesso al Consiglio Comunale questa possibilità. Sponsor Comune? Riteniamo che il Palermo più che avere marchi sulle maglie debba fare qualcosa per la città - sottolinea Mirri - mai si è parlato di pubblicità sulle maglie. Il calcio non è abituato a questi tempi dilatati e agli incroci che si possono creare tra allenatori più o meno liberi, chiedo pazienza, è tutto rinviato, è come se fossimo nel mese di aprile o di maggio e ancora ci sono due mesi e mezzo prima dell’inizio del campionato. Il nostro desiderio è una squadra che possa vincere”.

