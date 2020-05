Coronavirus, la serie C si ferma e la D è ad un passo dallo stop: il Palermo verso la promozione

Ormai e’ questione di giorni e poi la promozione del Palermo in serie C sarà ufficiale. L’assemblea di Lega Pro ha confermato la notizia che ormai da alcune settimane si è fatta sempre più concreta: la Serie C non riprenderà e quindi a sua volta nemmeno la serie D.

Inoltre è stata confermata la tesi secondo cui la Lega Pro proporrà in FIGC di bloccare le retrocessioni in Serie D e i ripescaggi dalla stessa. Entro pochi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità dello stop ai campionati e quindi ufficialmente arrivare la promozione dei rosanero in C.

«Oggi abbiamo compiuto e scritto una bellissima pagina di Lega Pro. Malgrado il Paese sia nel pieno della sofferenza e nonostante le difficoltà che ogni club sta vivendo, ci siamo confrontati con grande responsabilità, mettendoci in ascolto e dimostrando rispetto per l’altro». Queste le parole pronunciate da Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro, al termine dell’assemblea nella quale i presidenti della Serie C si sono detti favorevoli allo stop del campionato, al blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi, alle promozioni in Serie B delle prime 3 squadre (Monza, Reggina e Vicenza), al merito sportivo come parametro per far salire la quarta squadra.

© Riproduzione riservata