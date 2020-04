Palermo, società sana: nessun taglio degli ingaggi e oggi il pagamento degli stipendi

Nessun taglio, nessuna riduzione: il Palermo paga gli stipendi di marzo regolarmente. La crisi legata all’emergenza coronavirus che sta inducendo molte società calcistiche a tagliare parte degli stipendi e a ridiscutere gli ingaggi con i tesserati, al momento non riguarda il Palermo che entro oggi verserà gli emolumenti del mese di marzo, come spiega Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola.

Somma che si aggira attorno agli 80 mila euro mensili, per un totale di circa un milione di euro all'anno al netto dei dirigenti e dipendenti. Il Palermo quindi si conferma società solida, soprattutto in una categoria – quella della serie D – in cui molti club non sopravvivranno a questo tsunami che sta investendo anche il mondo del calcio.

Tantissime società dilettantistiche non pagheranno né marzo e probabilmente nemmeno i prossimi stipendi, ecco perché il Palermo è fuori categoria anche in questa occasione. Anche il club rosanero ha però le sue perdite che al momento si stimano approssimativamente sui 210 mila euro, perdite che potrebbero anche aumentare in caso di annullamento della stagione. La società però resta fiduciosa sul regolare svolgimento delle ultime partite, anche perché nel girone I restano da giocare solo otto gare.

