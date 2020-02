Il Palermo si prepara per la sfida contro la Cittanovese, Lucca in gran forma

Prosegue la marcia del Palermo verso il match di domenica contro la Cittanovese. Rosanero che oggi pomeriggio hanno disputato un test amichevole contro il Resuttana, formazione che milita nel campionato di prima categoria. 8-0 il punteggio finale, con il neo attaccante Lucca in grande forma e autore di uno degli otto gol.

Pergolizzi ha avuto modo di lavorare su diversi moduli. Le reti portano la firma di Sforzini, due di Ficarrotta, Floriano e Vaccaro nel primo tempo; nel secondo tempo è arrivato il primo gol in rosanero di Lucca su rigore, poi Silipo e Rizzo Pinna. Un buon test per il Palermo che domenica sul campo della Cittanovese dovrà vincere per conservare o incrementare il vantaggio sul Savoia che giocherà sul campo del Roccella. Incrocio quindi calabrese per le due dirette concorrenti alla promozione in serie C.

Ancora dubbi sul modulo e anche oggi Pergolizzi ha mischiato le carte, probabile però che si vada verso la conferma del 4-3-3. Due buone notizie sono i rientri di Martinelli e Vaccaro. Crivello e Peretti nonostante qualche acciacco dovrebbero comunque essere della gara. In avanti ballottaggio aperto tra Silipo e Felici; Sforzini e Floriano certi invece della maglia da titolare.

