Palermo, Pergolizzi verso la difesa a tre contro il Roccella

Dalle polemiche legate al pari con il San Tommaso a quelle relative alla posizione del tecnico Rosario Pergolizzi: per il Palermo è stata finora una settimana particolare.

Domenica però tornerà a parlare il campo e al Barbera contro il Roccella, l’imperativo non può che essere la vittoria. Servono tre punti e sperare che il Marina di Ragusa faccia risultato fuori casa contro il Savoia.

Tanti dubbi di formazione però per Pergolizzi che in difesa non avrà a disposizione Doda e Vaccaro, il primo infortunato e il secondo squalificato. Probabile che Pergolizzi si affidi alla difesa a tre inserendo Peretti, Crivello e Lancini, un terzetto che permetterebbe al tecnico di schierare così Pelagotti in porta e non il 2001 Fallani.

A centrocampo ci sono varie ipotesi e dipende tutto dal modulo che Pergolizzi adotterà, certi di una maglia da titolare ci sono Martin e Kraja, poi sicuramente Martinelli e Langella dovrebbero esserci, ma tutto è legato anche alla posizione in campo di Felici. In avanti presenza certa per Floriano e Ricciardo.

Domani conferenza di Pergolizzi alle 12.

