Palermo-Acr Messina, dopo la partita torna "Calcio d'Angelo": analisi e commenti con Morello

Grande attesa oggi per il derby Palermo-Acr Messina. Una sfida importante per la squadra rosanero, che dopo la sconfitta con il Savoia e il pareggio esterno a Palmi, vuole tornare a vincere. Al termine della gara tornerà anche "Calcio d'Angelo", un quarto d'ora di analisi della gara e soprattutto di confronto con i tifosi in diretta.

L'appuntamento, come ogni domenica, è alle 17 sulla pagina Facebook del Giornale di Sicilia, ma sarà possibile seguirlo anche sul sito internet del quotidiano.

Protagonista il giornalista Angelo Morello che ripercorrerà le fasi salienti del match e commenterà il risultato e la prestazione dei rosanero interagendo con i lettori. Sarà dunque possibile confrontarsi a caldo sull’esito della gara, scrivendo il proprio commento o la propria domanda.

