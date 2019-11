Palermo, tre gol in amichevole aspettando la Palmese

Tre gol in amichevole in vista del match di domenica contro la Palmese. Il Palermo oggi pomeriggio nel consueto test infrasettimanale ha sconfitto 3-0 la SSD Medici. Indicazioni positive dal palermitano Lucera che ha segnato tre gol. Campo e tempo ridotto, un’amichevole inedita anche per abituarsi al campo della Palmese.

Il “Lopresti" di Palmi, infatti, misura 98×56 metri, più grande soltanto del campo del Biancavilla dove i rosa hanno già giocato incontrando non poche difficoltà. Considerando che il Palermo è abituato a giocare al "Renzo Barbera" che misura 105×68 metri e il "Pasqualino" di Carini dove i rosa si allenano è addirittura più grande, ci si aspetta una partita con pochissimi spazi. Un’insidia sicuramente in più per il Palermo che però deve tornare a vincere dopo la sconfitta con il Savoia.

