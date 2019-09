Caso ultras, il Palermo riapre la Curva Sud superiore: "Contro l'illegalità"

Il Palermo prova a risolvere il “nodo” Curva Sud riaprendo il settore superiore. Tutto è nato a causa delle esigenze di alcuni abbonati della Sud costretti da un gruppo di ultras ad alzarsi dai loro posti e a spostarsi.

Un atto di "presunzione" che però non è stato digerito dai tanti abbonati che hanno scritto al Palermo Calcio, che ha quindi deciso di risolvere la spinosa questione aprendo anche la parte superiore della Curva Sud.

Il club rosanero ha anche diramato un comunicato per spiegare le ragioni dell’apertura della Curva Sud Superiore: "Ogni comportamento, manifestazione o iniziativa che vada contro il concetto più genuino di legalità va anche contro il Palermo e contro Palermo – si legge - e per questo la società intende condannare ogni atteggiamento di prevaricazione. Il Palermo è e sempre sarà estraneo a questo tipo di dinamiche. L’obiettivo, fin dall’inizio, è sempre stato quello di costruire una società aperta in grado di generare valore per tutti. Per questo, in seguito alle tante richieste da parte dei nostri tifosi, la società ha deciso di aprire la vendita dei biglietti anche per l’anello superiore della curva sud. Al momento infatti diverse aree dell’anello inferiore sono penalizzate da una visibilità ridotta, principalmente per la presenza delle barriere che non consentono una piena fruizione della partita".

Ma il Palermo ha anche sollecitato Eleven Sport a risolvere i problemi tecnici che si ripresentano ad ogni partita: "Con lo stesso obiettivo, il Palermo ha sollecitato a Eleven Sports la risoluzione di eventuali problemi tecnici che possano aver interessato una parte degli abbonati al servizio – si legge nel comunicato - la piattaforma di streaming, che gestisce già in esclusiva tutte le partite della serie C, è l’unica ad aver sposato il progetto della nuova squadra e aver creduto nel Palermo mostrando un legame con la città".

